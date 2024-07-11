В Рязанкой области от непарного шелкопряда обработали более 5600 га

На территории Клепиковского, Рыбновского, Рязанского и Спасского районов провели мероприятия по локализации и ликвидации очагов непарного шелкопряда. Всего обработали более 5600 га леса. Об этом заявляет региональное министерство природопользования.

Осмотр территории, где проводили обработку, выполняли сотрудники лесничеств региона и филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области». Сообщается, что леса обрабатывали с помощью аэрозольного генератора «ГАРД» в оптимальных погодных условиях: при низкой скорости ветра и отсутствии осадков, в утренние и ночные часы. Применялся биологический препарат «Лепидоцид СК».

По результатам оценки установлено, что средняя эффективность мероприятий на всех обработанных участках составила 92%. Наблюдение за развитием очага непарного шелкопряда продолжается.