В Рязани задержали главреда издания «Вид сбоку» Константина Смирнова

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова. Журналиста подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, Смирнов с целью незаконного материального обогащения вступил в преступный сговор со своей знакомой, ранее являвшейся журналистом. В 2024 году он опубликовал в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него деньги за прекращение публикации порочащих статей. Тот, реально восприняв угрозу, передал им 300 тысяч рублей. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России журналисты были задержаны.

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По делу проводятся следственные и оперативные мероприятия. Сам Константин Смирнов и его защитник заявляют, что вымогательство не признают, а свою правовую позицию формулируют.