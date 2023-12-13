Среда, 13 декабря, 2023
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В Рязани зажигают гирлянды на новогодних ёлках

7info
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Дирекция благоустройства начала работы по подключению гирлянд на новогодних елях, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Пока разноцветные огни зажглись на площади Ленина, Лыбедском бульваре, в поселке Солотча, возле ДК «Приокский», в сквере 60-летия Победы, у КДЦ «Октябрь», в Лесопарке, Гвардейском сквере, Комсомольском паре, Верхнем городском парке. Включаться праздничная иллюминация будет одновременно с уличным освещением.

В ближайшие дни заработают гирлянды на улице 2-е Бутырки и в Добром сквере. На этой неделе будет украшена и подключена ель на Театральной площади.

Дирекция благоустройства продолжает установку елей по адресам: ул. Щорса, д. 5, сквер Керамзавода, сквер им. М. Д. Скобелева рядом с детским городком, поселок Мервино, ул. Советская, д. 140, сквер Белых Журавлей, ул. Бирюзова, д. 29 корп. 1, ул. Сельских Строителей, д. 3ж, поселок Борки, школа № 29. На площади Победы и в сквере на Соборной ели установит подрядчик.

В областном центре планируется установить 40 новогодних деревьев, есть площадки на которых ели поставят впервые. В работах кроме ДБГ будут задействованы управляющие компании и ТОСы.

В Рязани зажигают гирлянды на новогодних ёлках

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