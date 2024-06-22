Суббота, 22 июня, 2024

В Рязани зажгли 7000 свечей в память погибших в годы Великой Отечественной войны

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/lesopark62

В память погибших в годы Великой Отечественной войны в Рязани зажгли 7 000 свечей. Акция прошла вечером 21 июня в Лесопарке, сообщает группа муниципального учреждения ВКонтакте.

Также опубликовано видео, сделанное на месте событий.

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