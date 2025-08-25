В Рязани завершился региональный хоккейный турнир памяти Эдуарда Султанаева

24 августа в ЛА «Айсберг» прошло закрытие регионального хоккейного турнира памяти Эдуарда Султанаева. В соревновании приняли участие 10 команд дивизиона «Любитель 50+» Ночной хоккейной лиги Рязанской области.

На церемонии выступили заместитель министра физической культуры и спорта Игорь Мишин, почётный спортивный судья России Виктор Губернаторов и президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.

«Эдуард был товарищем для каждого игрока, который стоит сейчас на льду. Настоящий верный друг и выдающийся хоккеист, его знали далеко за пределами региона, а на его игры в Касимове всегда собирались зрители», — сказал Олег Смирнов.

По его словам, турнир памяти Султанаева становится всё более востребованным среди хоккеистов дивизиона «Любитель 50+». В Рязанской области в этой возрастной категории играют более 300 человек — это один из лучших показателей в стране.

На мероприятии присутствовали супруга и дочери Эдуарда, которые поблагодарили организаторов за сохранение памяти их мужа, отца и дедушки.

На льду развернулась напряжённая борьба за награды.

Бронзовыми призёрами стала команда «Автошкола 50+».

Серебро завоевал ЛХК «Спасск».

Победителем турнира стал рязанский «Автомобилист».

Справка

Эдуард Султанаев участвовал в первых десяти региональных чемпионатах Ночной хоккейной лиги в Рязанской области и семи Фестивалях хоккея в Сочи. В 2017 году он вступил в «Клуб Макарова» — символическое объединение лучших снайперов НХЛ, забросивших более 150 шайб. В 2021 году на Фестивале хоккея в дивизионе «Любитель 40+» был признан лучшим бомбардиром и нападающим.

Всего в Ночной лиге Султанаев провёл 195 матчей, забросил 290 шайб и набрал 567 очков. На его счету множество рекордов, которые трудно повторить. В одном из матчей он за 60 минут «грязного» времени набрал 15 очков — 7 голов и 8 результативных передач.