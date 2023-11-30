В Рязани завершился основной этап комплексной реконструкции подстанции 220 кВ «Ямская»

На самом крупном питающем энергообъекте города Рязань, подстанции 220 кВ «Ямская», завершили основной этап комплексной реконструкции.

Директор Приокского филиала ПАО «Россети» Павел Середа рассказал:

— Подстанция 220 кВ «Ямская» является главным центром питания города Рязань и части районов Рязанской области. Она участвует в схеме выдачи мощности рязанской ГРЭС, Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, а также от объекта запитаны ключевые промышленные потребители региона. Подстанция «Ямская» находится на завершающем этапе комплексной реконструкции. На объекте реализованы все современные решения по первичным системам и системам релейной защиты и автоматики. Объект реализуется ПАО «Россети» по соглашению с правительством Рязанской области.

Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области Юрий Зиновьев прокомментировал:

— Ключевая точка энергоснабжения Рязани, подстанция «Ямская». Проведенная здесь модернизация безусловно дает большие перспективы для развития и города, и частично региона, то есть это и возможности привлечения инвесторов в регион, которых мы сможем подключать и давать им мощности.

На данный момент на объекте смонтированы КРУЭ 220 и 110 кВ, 2 автотрансформатора 250 МВА и 2 трансформатора 110 на 6 кВ, мощностью 40 МВА каждый. Таким образом в результате реконструкции установленная мощность объекта увеличилась с 380 до 580 МВА.

Осенью этого года полностью завершился полный перезавод линий 110 кВ в новое КРУЭ. Все потребители на данный момент уже запитаны от нового, современного, более надежного оборудования, также завершен перезавод потребителей в ЗРУ-6 кВ. Смонтирован микропроцессорный терминал ЭКРА, смонтирована и реализована система АСУ ТП подстанции, позволяющая в автоматическом режиме управлять работой оборудования и контролировать его параметры.

В итоге реконструкции мощность электроподстанции увеличилась на треть, ее ввод в работу значительно повышает надежность электроснабжения потребителей, обеспечивает новые возможности для экономического и социального развития города и области. Теперь она является первым в Рязанской области компактным автоматизированным энергообъектом «закрытого типа».

Во 2 квартале 2024 года планируется полное завершение работ и ввод объекта в работу. Сейчас остаются работы по демонтажу выведенного из эксплуатации оборудования, демонтажу старых зданий, сооружений 50х-60х годов, а затем благоустройство объекта.