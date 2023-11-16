Четверг, 16 ноября, 2023
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В Рязани завершилось устройство фундамента школы в районе ЖК «Олимпийский»

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Фото: пресс-служба Росстройконтроля

В Рязани завершилось устройство фундамента будущей школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский». Об этом сообщает пресс-служба Росстройконтроля.

Готовность объекта составляет 8,5%. Рабочие продолжают возведение стен, перекрытий первого этажа и наружных тепловых сетей.

Общая площадь школы составит 19,9 тысяч квадратных метров. Кроме учебных классов, столовой и рекреации, в ней будут блок свободного творчества, комната живой природы, стадион, два спортзала и зал хореографии.

Сдать школу в эксплуатацию планируют в следующем году.

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году новые школы построят в трех микрорайонах Рязани.

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