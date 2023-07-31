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В Рязани завершили ремонт дорог на улицах Островского и Нахимова

7info

28 июля состоялась приемка дорог по улицам Островского и Нахимова после ремонта, который проходил в рамках двухгодичных контрактов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В приемках приняли участие представители управления благоустройства города, руководство подрядной организации, депутаты, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На улице Островского положили асфальтовое покрытие на участке протяженностью 925 метров от улицы Черновицкой до ул. Толстого. Также были заасфальтированы съезды в местах примыкания междворовых проездов и второстепенных улиц. Кроме того, на участке положили новые люки смотровых колодцев, сделали занижения бордюрного камня на тротуарах в местах пересечения с проезжей частью, установили дорожные знаки, уложили искусственные неровности напротив школы. Дорожную разметку нанесут в течение августа.

На улице Нахимова провели капитальный ремонт дорожного полотна на участке протяженностью 960 метров — от Окружной дороги. Здесь уложили выравнивающий и основной слои асфальтобетонного покрытия проезжей части, установили дорожные знаки, сделали занижения бордюрного камня на тротуарах в местах переходов через дорогу. Кроме того, установили новые люки смотровых колодцев.

Приемная комиссия осмотрела качество проведенных работ. Все выполнено в соответствии с проектной документацией. Замечаний и недостатков нет.

В Рязани завершили ремонт дорог на улицах Островского и Нахимова
В Рязани завершили ремонт дорог на улицах Островского и Нахимова
В Рязани завершили ремонт дорог на улицах Островского и Нахимова
В Рязани завершили ремонт дорог на улицах Островского и Нахимова

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