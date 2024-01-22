В Рязани завершили модернизацию уличного освещения

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» завершил ремонт уличного освещения Рязани. Он проходил во всех районах города, сообщает мэрия.

В рамках первого этапа рабочие заменили 14 895 светильников и установили 252 новых, а также смонтировали 16 шкафов управления наружным освещением.

В рамках второго этапа энергетики заменили более 3800 светильников, смонтировали 100 новых и установили 20 опор освещения и 320 километров самонесущего изолированного провода.

Капремонт проходил возле социально значимых объектов и во дворах.