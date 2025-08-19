В Рязани завершили капремонт газопровода в Октябрьском районе

Компания «Рязаньгоргаз» завершила капитальный ремонт участка газопровода высокого давления протяженностью 200 метров в районе 196 км Окружной дороги. Работы проводились в рамках плановой модернизации газораспределительной сети города Рязани.

В ходе ремонта в существующий газопровод ввели полимерный рукав, который, затвердевая, образует новую, прочную внутреннюю оболочку. Это позволило значительно сократить сроки проведения работ и минимизировать неудобства для жителей города. Традиционные способы ремонта потребовали бы вскрытия дорожного покрытия и перекрытия движения, что могло бы привести к ограничению движения транспорта в районе Южной окружной дороги.

Завершенный ремонт позволит повысить надежность газоснабжения в Октябрьском районе, обеспечивая стабильную подачу газа в жилые дома и промышленные предприятия.