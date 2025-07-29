Вторник, 29 июля, 2025
28.2 C
Рязань
Происшествия

В Рязани завершено расследование дела о мошенничестве на предприятии ОПК

Алексей Самохин
Фото: УФСБ Рязанской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса города Рязани. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России. 

Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ и УМВД России по Рязанской области. По факту произошедшего следственными органами было возбуждено и расследовано уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый с целью получения личной финансовой выгоды предоставлял работодателю фиктивные финансовые документы, на основании которых похитил денежные средства предприятия на сумму свыше одного миллиона рублей.

По данным полиции, в период с 2021 по 2024 год фигурант дела неоднократно направлялся в различные города России. После командировок он предоставлял фиктивные документы. Например, покупал железнодорожные билеты, а затем сдавал их. Для отчётов использовал электронные копии. 

— Документы на проживание в гостиницах не соответствовали действительности. Фигурант арендовал номера в более дешевых гостиницах или частные квартиры. Таким образом, предприятие понесло ущерб на сумму 1 миллион 52 тысячи рублей, — сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские «Кинжалы» ударили по «лучшему гнезду НАТО на Украине»

Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, основными направлениями атаки стали Киев, Кировоград и Староконстантинов в Хмельницкой области.
Новости России

Непростые пассажиры уничтожены при ударе «Искандера» по вертолёту ВСУ

В вертолётах, закреплённых за украинской разведкой, вряд ли перевозят обычных бойцов.
Происшествия

7-летний ребёнок, ехавший на самодельном транспорте, погиб в ДТП в Рязанской области

Столкновение с ним совершил неустановленный водитель неустановленного автомобиля.
Армия и СВО

Картаполов высказался о возвращении двухлетней срочной службы в армии

Увеличение срока службы в армии до двух лет российскими властями не обсуждается.
Новости Касимова

В Касимовском округе легковушка столкнулась с питбайком, пострадали двое подростков

25 июля около 18:55 в рабочем посёлке Сынтул произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка.

Последние новости

Общество

В УМВД рассказали о спасении девушки, оказавшейся за ограждением Солотчинского моста в Рязани

28 июля приблизительно в 14:50 к посту ДПС на Солотчинском шоссе города Рязани подъехал автомобиль, из которого взволнованная женщина-водитель сообщила полицейским, что на мосту через реку Ока на парапете сидит девушка.
Транспорт и дороги

Рязанцы пожаловались на работу нового 46-го автобуса

Работой маршрута №46, соединяющего Семчино и Олимпийский городок, крайне недовольны рязанцы. Жители Олимпийского городка отмечают, что транспорт стал ходить намного реже.
Общество

Музей-заповедник Есенина разработал новую коллекцию сувениров

При создании концепции художники опирались на мемориальные предметы из фондов музея-заповедника, образы, связанные с жизнью Сергея Есенина, и произведения поэта.
Новости России

Военкор Сладков: Украина под прикрытием ультиматума Трампа готовит атаку на Москву

Сладков подчеркнул, что, Россия должна действовать решительно. Надо вдарить. Но прежде — всё объяснить Европе: громко, понятно и конкретно.
Транспорт и дороги

Завершены работы по асфальтировке дороги на улице Мирной 

На начальном этапе строительства дороги было подготовлено основание из песка и щебня с использованием геотекстиля. Затем был уложен асфальтобетон и укреплены обочины. Гарантийных срок ремонтных работ составит 5 лет.
Новости России

Знакомые рассказали подробности смерти 27-летнего екатеринбуржца Ушакова

По словам друга Андрея, обстоятельства смерти вызывают множество вопросов.
Власть и политика

Павел Малков: В Рязани ввели режим ЧС муниципального уровня из-за полигона в Турлатове

Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности
Культура и события

«Рязанское Лукоморье» пригласило на большой детский праздник

Пока взрослые будут участвуют в сап-соревнованиях на Борковском затоне, юные рязанцы смогут попасть в настоящую сказку! Детский праздник пройдёт на площадке рядом с затоном 9 августа с 11.00 до 20.00.