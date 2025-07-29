В Рязани завершено расследование дела о мошенничестве на предприятии ОПК

Завершено расследование уголовного дела в отношении специалиста одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса города Рязани. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ и УМВД России по Рязанской области. По факту произошедшего следственными органами было возбуждено и расследовано уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый с целью получения личной финансовой выгоды предоставлял работодателю фиктивные финансовые документы, на основании которых похитил денежные средства предприятия на сумму свыше одного миллиона рублей.

По данным полиции, в период с 2021 по 2024 год фигурант дела неоднократно направлялся в различные города России. После командировок он предоставлял фиктивные документы. Например, покупал железнодорожные билеты, а затем сдавал их. Для отчётов использовал электронные копии.

— Документы на проживание в гостиницах не соответствовали действительности. Фигурант арендовал номера в более дешевых гостиницах или частные квартиры. Таким образом, предприятие понесло ущерб на сумму 1 миллион 52 тысячи рублей, — сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.