30 мая в Рязани состоялась проверка готовности городских пляжей к летнему сезону. Специалисты оценили объекты в Солотче, на Ореховом озере и на Борковских карьерах.

В состав комиссии вошли представители управления энергетики и ЖКХ городской администрации, Роспотребнадзора, управления по делам ГО и ЧС, административно-технической инспекции, а также депутаты.

Осмотр проводился по нескольким параметрам: наличие спасательного оборудования, ограничительных буев, детских зон, матросов-спасателей и медиков. Отдельное внимание уделили санитарному состоянию и благоустройству территорий.

Каждая пляжная зона прошла проверку и получила одобрение. Все объекты признаны соответствующими требованиям безопасности и санитарным нормам.

Работа официальных пляжей начнётся с 1 июня. С этого дня в Солотче, на Ореховом озере и Борковских карьерах будут дежурить спасатели и медицинский персонал.