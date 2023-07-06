В Рязани завершен первый этап замены теплотрассы на Первомайском проспекте

Работы первого этапа по замене теплотрассы на Первомайском проспекте завершены, об этом сообщает заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин.

Его слова передает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО». Сейчас на участке от улицы Вокзальной до улицы Типанова проходят работы по благоустройству и укладке асфальтового покрытия. Движение транспорта там будет возобновлено в ночь с 15 на 16 июля.

После этого начнется второй этап работ на участке от улицы Каширина до улицы Павлова. Их планируют завершить к 16 августа.