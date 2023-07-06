Четверг, 6 июля, 2023
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В Рязани завершен первый этап замены теплотрассы на Первомайском проспекте

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Фото: администрация Рязани

Работы первого этапа по замене теплотрассы на Первомайском проспекте завершены, об этом сообщает заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин.

Его слова передает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО». Сейчас на участке от улицы Вокзальной до улицы Типанова проходят работы по благоустройству и укладке асфальтового покрытия. Движение транспорта там будет возобновлено в ночь с 15 на 16 июля.

После этого начнется второй этап работ на участке от улицы Каширина до улицы Павлова. Их планируют завершить к 16 августа.

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