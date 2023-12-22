В Рязани завершают восстановление дома на улице Пушкина

В Рязани завершают восстановительные работы в доме на улице Пушкина, который пострадал от взрыва газа.

С жильцами дома встречу провела администрация города. Представители мэрии отметили, что реконструкцию долго не могли начать из-за того, что жители не соглашались переезжать. Однако теперь все работы доделаны, и рязанцы смогут вернуться в свои квартиры уже в конце января.

С точки зрения безопасности и энергоэффективности дом будет соответствовать самым современным стандартам. На все работы предусмотрены гарантийные обязательства, — отметил и.о. замглавы администрации Михаил Ромодин.

На данный момент строители завершают внутренние отделочные работы. Весной планируется благоустроить территорию рядом с домом, сообщает пресс-служба мэрии.