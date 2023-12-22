Пятница, 22 декабря, 2023
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В Рязани завершают восстановление дома на улице Пушкина

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Фото: сайт администрации
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В Рязани завершают восстановительные работы в доме на улице Пушкина, который пострадал от взрыва газа.

С жильцами дома встречу провела администрация города. Представители мэрии отметили, что реконструкцию долго не могли начать из-за того, что жители не соглашались переезжать. Однако теперь все работы доделаны, и рязанцы смогут вернуться в свои квартиры уже в конце января.

С точки зрения безопасности и энергоэффективности дом будет соответствовать самым современным стандартам. На все работы предусмотрены гарантийные обязательства,

— отметил и.о. замглавы администрации Михаил Ромодин.

На данный момент строители завершают внутренние отделочные работы. Весной планируется благоустроить территорию рядом с домом, сообщает пресс-служба мэрии.

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