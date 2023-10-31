В Рязани завели дело о невыплате зарплаты в МП «Ремонтно-строительное управление № 1»

По результатам проверки Железнодорожной прокуратуры Рязани возбуждено уголовное по факту невыплаты заработной платы в МП «Ремонтно-строительное управление № 1».

Зарплата работнику предприятия не выплачивалась с января 2023 по начало июля 2023, в общей сложности долг составил 354 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Ранее решением Железнодорожного районного суда Рязани были удовлетворены требования заявителя о взыскании заработной платы.

По данному факту прокуратурой района 27 октября в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

В тот же день следователем СУ СК по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше 2-х месяцев).

Результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокурора района.