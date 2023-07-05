Среда, 5 июля, 2023
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В Рязани засняли «кровавую» Луну

7info7

«Кровавую» суперлуну засняли в Рязани. Снимком поделилась рязанка в группе RZN life.

Отметим, что в ночь на 5 июля был пик суперлуния.

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