В Рязани засняли «кровавую» Луну

Жительница Петербурга нарушили ПДД и показала водителю голую грудь, сообщил телеграм-канал SHOT. На кадрах видно, как девушка переходит дорогу в десяти метрах от перекрестка улиц Жуковского и Восстания. Автомобилист на BMW притормозил перед ней. В ответ женщина расстегнула кофту и обнажилась. «Галантное петербургское мерси», – говорится в публикации. После этого...