В Рязани засняли «кровавую» Луну

Жителей Белгорода поздним вечером во вторник разбудили громкие звуки в небе над городом, пишет «Бел.Ру».
Очевидцы услышали шум примерно в 22:47 в районе Харьковской горы. Там сработали сигнализации машин.
Позднее выяснилось, что причиной грохота стала работа российский сил ПВО.
Информация о последствиях случившегося на земле не уточняется.
Жительница Петербурга нарушили ПДД и показала водителю голую грудь, сообщил телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, как девушка переходит дорогу в десяти метрах от перекрестка улиц Жуковского и Восстания. Автомобилист на BMW притормозил перед ней. В ответ женщина расстегнула кофту и обнажилась.
«Галантное петербургское мерси», – говорится в публикации.
После этого...