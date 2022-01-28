В Рязани засняли, как дети-инвалиды пробираются к школе через сугробы

В Рязани детям-инвалидам приходится пробираться к школе через сугробы. Об этом в соцсетях 28 января сообщили их родители.
Речь идёт о школе №23. Обочина рядом с ней засыпана снегом. Рязанцы возмущаются: уборка проводится на соседних улицах – Ленина, Свободы, Садовой. У школы спецтехника не работала, несмотря на продолжительные снегопады. Детям, которых родители высаживают из автомобилей напротив школы, приходится либо лечь через сугроб, либо обходить завалы снега по обочине проезжей части.
Родители пытались почистить подход к школе самостоятельно, но справиться с глыбами льда им не удалось. При этом территория самой школы почищена хорошо: с уборкой справляется администрация школы. Обращения в мэрию по поводу засыпанной снегом обочины пока результата не принесли.