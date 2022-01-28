В Рязани засняли, как дети-инвалиды пробираются к школе через сугробы

В Рязани детям-инвалидам приходится пробираться к школе через сугробы. Об этом в соцсетях 28 января сообщили их родители.

Речь идёт о школе №23. Обочина рядом с ней засыпана снегом. Рязанцы возмущаются: уборка проводится на соседних улицах – Ленина, Свободы, Садовой. У школы спецтехника не работала, несмотря на продолжительные снегопады. Детям, которых родители высаживают из автомобилей напротив школы, приходится либо лечь через сугроб, либо обходить завалы снега по обочине проезжей части.

— Завернуть в так нужный нашим детям переулок, видимо, не хватает ни сил, ни желания, ни ума. Дети-инвалиды вынуждены лезть через сугробы,либо идти по проезжей части. Наши детки и так плохо ходят, — говорится в сообщении.

Родители пытались почистить подход к школе самостоятельно, но справиться с глыбами льда им не удалось. При этом территория самой школы почищена хорошо: с уборкой справляется администрация школы. Обращения в мэрию по поводу засыпанной снегом обочины пока результата не принесли.