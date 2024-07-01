В Рязани заработало танцевальное Radio Record

В Рязани начало работать питерское танцевальное Radio Record. Радио работает на частоте 107.2 FM.

Record — это первая танцевальная радиостанция России, вещающая с 1995 года. На официальном сайте радио говорится, что сегодня в семью Record Group входит несколько компаний: Радио Record, event-компания Рекорд Про, рекламное агентство T-Robots, билетный оператор ShowGoGo, букинг-агентство Record Booking и лейбл Record Music.

«Наша миссия – дарить людям радость и позитив, где бы они ни находились!», — пишут на сайте радио.