Понедельник, 1 июля, 2024

В Рязани заработало танцевальное Radio Record

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Рязани начало работать питерское танцевальное Radio Record. Радио работает на частоте 107.2 FM.

Record — это первая танцевальная радиостанция России, вещающая с 1995 года. На официальном сайте радио говорится, что сегодня в семью Record Group входит несколько компаний: Радио Record, event-компания Рекорд Про, рекламное агентство T-Robots, билетный оператор ShowGoGo, букинг-агентство Record Booking и лейбл Record Music.

«Наша миссия – дарить людям радость и позитив, где бы они ни находились!», — пишут на сайте радио.

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