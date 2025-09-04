Четверг, 4 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязани заработали новые светофоры у школ

Алексей Самохин

В Рязани начали работать новые светофоры на улице Интернациональной и на перекрестке улицы Великанова с Народным бульваром. Их установили в преддверии учебного года, чтобы повысить безопасность движения на оживленных участках с большим потоком пешеходов и транспорта рядом со школами. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Пешеходный светофор на улице Интернациональной расположен у школы №58. Он обеспечивает безопасный путь к образовательным и спортивным объектам, находящимся поблизости. На перекрестке улицы Великанова и Народного бульвара установлен регулируемый светофор, который упорядочивает движение транспорта и помогает безопасно добираться к школе №47.

Стоимость установки составила около 3,82 млн рублей на объекте на Интернациональной и 4,22 млн рублей на перекрестке Великанова – Народный бульвар. Кроме того, на улице Интернациональной продолжается обустройство тротуаров. Срок завершения этих работ по контракту — 27 октября 2025 года.

Также в этом году в Рязани ведутся работы по повышению безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах. В их рамках устанавливаются дополнительные знаки повышенной информативности, автономные светофоры типа Т.7, пешеходные ограждения и искусственные неровности. Всего такие меры предусмотрены на 24 улицах, охватывающих 33 перехода.

В Рязани заработали новые светофоры у школ В Рязани начали работать новые светофоры на улице Интернациональной и на перекрестке улицы Великанова с Народным бульваром.
В Рязани заработали новые светофоры у школ В Рязани начали работать новые светофоры на улице Интернациональной и на перекрестке улицы Великанова с Народным бульваром.
В Рязани заработали новые светофоры у школ В Рязани начали работать новые светофоры на улице Интернациональной и на перекрестке улицы Великанова с Народным бульваром.

Самые читаемые материалы

Новости России

Генерал ФСБ объяснил, почему изъяли стакан Ким Чен Ына после встречи с Путиным

Решение телохранителей лидера КНДР Ким Чен Ына изъять его...
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Интересное

«Новая Ванга» назвала дату окончания СВО и описала судьбы России и Украины

Индийская провидица представила подробный сценарий отношений стран на ближайшие годы.
Новости России

Профессиональный спасатель рассказал жуткую правду о судьбе альпинистки Наговициной

Изначально все было против неё, а когда Наталья получила травму, шансов не осталось совсем…

Последние новости

Происшествия

Жёсткое ДТП произошло на перекрёстке в Рязани, на месте заметили реанимацию

На записи видно, что столкнулись грузовик и две легковушки.
Новости России

Autonews: восемь автопроизводителей изменили цены на новые автомобили в России

С началом осени 2025 года сразу несколько брендов скорректировали цены на автомобили в России. При этом изменения оказались разнонаправленными: одни модели подешевели, другие — напротив, подорожали.
Религия

Православный священник объяснил причину мироточения икон

Существует несколько версий возникновения этого чуда.
Происшествия

Под Рязанью спасли мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из оврага

Спасатели обследовали подъезды к месту, а затем пешком обошли овраги. В какой-то момент пропавший откликнулся на их крики. 
Общество

Экс-министр иностранных дел Австрии прочла лекцию для рязанской молодежи в лагере «Роса»

Бывший министр иностранных дел Австрии, а ныне преподаватель РГУ имени С.А. Есенина Карин Кнайсль выступила с лекцией перед участниками молодежного лагеря «Роса».
Общество

Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»

T2 запускает обновленную версию тарифа «Хватит!» с тройным безлимитом: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России теперь доступны без ограничений. 
Происшествия

Вернувшаяся с Бали рязанка организовала дома наркоферму 

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Новости Касимова

В Елатьме водитель угрожал зарезать студента, в машину которого перед этим въехал 

Сотрудники полиции призвали к ответу жителя Касимовского района, который угрожал убийством студенту.