В Рязани заработали новые светофоры у школ

В Рязани начали работать новые светофоры на улице Интернациональной и на перекрестке улицы Великанова с Народным бульваром. Их установили в преддверии учебного года, чтобы повысить безопасность движения на оживленных участках с большим потоком пешеходов и транспорта рядом со школами. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Пешеходный светофор на улице Интернациональной расположен у школы №58. Он обеспечивает безопасный путь к образовательным и спортивным объектам, находящимся поблизости. На перекрестке улицы Великанова и Народного бульвара установлен регулируемый светофор, который упорядочивает движение транспорта и помогает безопасно добираться к школе №47.

Стоимость установки составила около 3,82 млн рублей на объекте на Интернациональной и 4,22 млн рублей на перекрестке Великанова – Народный бульвар. Кроме того, на улице Интернациональной продолжается обустройство тротуаров. Срок завершения этих работ по контракту — 27 октября 2025 года.

Также в этом году в Рязани ведутся работы по повышению безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах. В их рамках устанавливаются дополнительные знаки повышенной информативности, автономные светофоры типа Т.7, пешеходные ограждения и искусственные неровности. Всего такие меры предусмотрены на 24 улицах, охватывающих 33 перехода.