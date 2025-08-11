В Рязани заработал новый сервис, позволяющий посмотреть фотографию нарушения платной парковки

Администрация города Рязани совместно с разработчиком программного обеспечения – ООО «Смарт-Сити» внедрила новый сервис, позволяющий ознакомиться с фотографией нарушения в личном кабинете на портале парковочного пространства https://rzn-parking.ru или в мобильном приложении.

Для этого необходимо в разделе «Штрафы» в поле «Документы» добавить серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства (розовая ламинированная карточка) и вся история по штрафам за платные парковки с фотографиями будет доступна для просмотра.

Напоминаем, что платные парковки работают с 8.00 до 18.00 по рабочим дням, в выходные и праздничные дни – бесплатно.