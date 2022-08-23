В Рязани заработал «Город Молодых»

Молодёжный лагерь-семинар собрал активистов города от 12 до 17 лет.

Лагерь начал работать на территории школы-интерната им. Фёдора Полетаева. Об этом сообщает городская администрация в своём Telegram канале.

«Город Молодых» — имитация модели настоящего города, в котором есть собственные деньги, должности и законы. В нём нет отрядов и вожатых, но есть районы и советники. Жители города могут устроиться на работу и зарабатывать игровые деньги.

Жители «Города Молодых» познакомились друг с другом и представили свои районы перед мэром.

В рамках мероприятия состоялся флешмоб, посвящённый Дню Государственного флага России.

Организовали лагерь местное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников», Центр детского творчества «Феникс» и Ассоциация молодёжных организаций «Потенциал» и управление образования и молодёжной политики мэрии Рязани.