В Рязани запустили первую очередь завода по производству технологического оборудования для общепита

Компания «Полаир-Недвижимость» запустила в Рязани первую очередь завода по выпуску теплового оборудования для предприятий общественного питания и сетевой розницы. Об этом сообщили в пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в создание нового производственного комплекса, который будет включать три очереди, превысят 450 млн рублей. Из них 311 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития».

Компания наладила выпуск индукционных и электрических плит, макароноварок, фритюрниц, грилей, жарочных поверхностей, а также оборудования для раздаточных линий и салат-баров, например, прилавков для подогрева тарелок. Они изготавливаются преимущественно из отечественных комплектующих и материалов, а уровень локализации превышает 80%.

На производственной площадке в Рязани предусмотрен полный цикл производства: от раскроя металла до выпуска готовой продукции. После выхода на проектную мощность предприятие намерено производить до 11 тыс. единиц различного оборудования. За счет этого компания планирует снизить долю импорта в России, например, на рынке оборудования для линий раздачи и салат-баров на 12%, а в сегменте профессиональных индукционных плит – на 7%.

«Тепловое оборудование играет ключевую роль в работе профессиональной кухни – в ресторане или гипермаркете. Именно оно позволяет воплотить в жизнь любые кулинарные рецепты и приготовить широкий спектр блюд. Наша компания много лет работает в сегменте профессионального холодильного и морозильного оборудования. Благодаря льготному займу федерального Фонда развития промышленности мы вышли в новый сегмент и организовали производство теплового оборудования высокого качества для магазинов и кафе, применяя современные инженерно-инновационные решения», – рассказал генеральный директор АО «Полаир-Недвижимость» Сергей Кукушкин.

Фото: АО «Полаир-Недвижимость»

Заказчиками выступят сетевые розничные магазины, заведения общественного питания, кухни социально значимых объектов – образовательных и медицинских учреждений. Продукцию намерены поставлять не только в Россию, но и в ближайшее зарубежье – Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Ранее компания «Полаир-Недвижимость» в 1,2 раза нарастила мощности по выпуску теплообменников для профессионального холодильного оборудования Polair в Республике Марий Эл. По совместной федерально-региональной программе компания получила 90 млн рублей от федерального ФРП и 10 млн рублей – от регионального ФРП.