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В Рязани запустили два новых светофорных объекта

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Фото: администрация Рязани

7 ноября заработали два новых пешеходных светофора: на улице Спортивной в районе онкодиспансера и на перекрестке Первомайского шоссе с ул. Пожалостина. Их приемку провела комиссия в составе профильных специалистов администрации Рязани, представителей дирекции благоустройства города, центра организации дорожного движения и подрядной организации.

На ул. Спортивной согласно проекту был оборудован регулируемый пешеходный переход и смонтированы светофоры, на которых пешеходная фаза включается нажатием кнопки, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Светофорный объект оборудован обзорной видеокамерой, с которой в режиме реального времени информация поступает в Центр организации дорожного движения.

Комиссия проверила работоспособность светофорного объекта, качество выполненных работ по благоустройству территории. Замечаний не выявлено.

В Рязани запустили два новых светофорных объекта

На пешеходном переходе через Первомайский проспект в районе ул. Пожалостина проведен монтаж светофоров с установкой обзорных видеокамер, нанесена дорожная разметка. Информация с камер также подается в Центр организации дорожного движения. Днем этот светофор будет работать в автоматическом режиме, в ночное время пешеходная фаза включается нажатием кнопки.

При приемке комиссия проверила работоспособность светофора, соответствие выполненных работ проекту. Замечаний не выявлено.

В Рязани запустили два новых светофорных объекта

Кроме того, комиссия провела приемку третьего светофорного объекта, установленного около школы №73 на ул. Кальная. На этом перекрестке смонтирован светофор, проведена асфальтировка тротуаров с установкой ограждений, нанесена дорожная разметка и установлены знаки. Светофор оборудован обзорными видеокамерами и датчиками для подключения его к автоматической системе управления дорожным движением.

Из-за обнаруженных недочетов и выявленных замечаний объект не был принят комиссией. Подрядная организация до 3 декабря должна устранить все недостатки и повторно предъявить светофорный объект на приемку.

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