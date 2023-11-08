В Рязани запустили два новых светофорных объекта

7 ноября заработали два новых пешеходных светофора: на улице Спортивной в районе онкодиспансера и на перекрестке Первомайского шоссе с ул. Пожалостина. Их приемку провела комиссия в составе профильных специалистов администрации Рязани, представителей дирекции благоустройства города, центра организации дорожного движения и подрядной организации.

На ул. Спортивной согласно проекту был оборудован регулируемый пешеходный переход и смонтированы светофоры, на которых пешеходная фаза включается нажатием кнопки, нанесена дорожная разметка, установлены знаки. Светофорный объект оборудован обзорной видеокамерой, с которой в режиме реального времени информация поступает в Центр организации дорожного движения.

Комиссия проверила работоспособность светофорного объекта, качество выполненных работ по благоустройству территории. Замечаний не выявлено.

На пешеходном переходе через Первомайский проспект в районе ул. Пожалостина проведен монтаж светофоров с установкой обзорных видеокамер, нанесена дорожная разметка. Информация с камер также подается в Центр организации дорожного движения. Днем этот светофор будет работать в автоматическом режиме, в ночное время пешеходная фаза включается нажатием кнопки.

При приемке комиссия проверила работоспособность светофора, соответствие выполненных работ проекту. Замечаний не выявлено.

Кроме того, комиссия провела приемку третьего светофорного объекта, установленного около школы №73 на ул. Кальная. На этом перекрестке смонтирован светофор, проведена асфальтировка тротуаров с установкой ограждений, нанесена дорожная разметка и установлены знаки. Светофор оборудован обзорными видеокамерами и датчиками для подключения его к автоматической системе управления дорожным движением.

Из-за обнаруженных недочетов и выявленных замечаний объект не был принят комиссией. Подрядная организация до 3 декабря должна устранить все недостатки и повторно предъявить светофорный объект на приемку.