В Рязани запустили цех по выпуску деталей для метро, электропоездов, локомотивов

Заемщик Фонда развития промышленности запустил в Рязани цех по выпуску деталей для вагонов метро, электропоездов и локомотивов. Подробности сообщила пресс-служба ФРП.

Рязанский «Завод точного литья» запустил новый цех механической обработки литейной продукции — комплектующих для вагонов метро, электропоездов, магистральных и маневровых тепловозов. Заказчиками выступают предприятия Трансмашхолдинга (ТМХ), многие из которых являются клиентами ФРП.

Инвестиции в приобретение высокотехнологичного оборудования превысили 520 млн рублей. Из них 362 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

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Предприятие для подвижного состава, выпускаемого заводами ТМХ, начало производство корпусов редуктора колесной пары, крышек цилиндра двигателя, корпусов тележек и других комплектующих. Продукция устанавливается в вагоны метро «Москва-2020», «Москва-2024» и «Балтиец», на электропоезда «Иволга 3.0» и «Иволга 4.0», а также современные тепловозы и электровозы, среди которых «Витязь», «Ермак», «Пересвет» и другие.

Общий объем производства нового цеха составляет 23 тыс. деталей в год. Уровень локализации продукции составляет 100%, при их изготовлении используются только отечественные сырье и материалы.

«Мировая политическая и экономическая обстановка поспособствовала созданию „волны“ профильных заказов — комплектующих из стального и чугунного литья, прошедших необходимую механическую обработку и полностью готовых к применению в процессе сборки продукции железнодорожного и сельскохозяйственного машиностроения. Проведенное с использованием средств льготного займа Фонда развития промышленности расширение парка обрабатывающих центров позволило нам увеличить долю продукции с механической обработкой на 25%», — прокомментировал генеральный директор ООО «Завод точного литья» Олег Регуш.

Ранее существенную часть российского рынка специальных отливок с полной механической обработкой для подвижного железнодорожного состава занимали иностранные поставщики. Компания планирует обеспечить потребности предприятий ТМХ, вытеснив импорт.

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Ранее компания уже реализовала два инвестиционных проекта с использованием займов Фонда развития промышленности. В 2019 году завод запустил новый литейный цех и наладил выпуск отливок для предприятий железнодорожного машиностроения весом от 100 до 2500 кг. В 2021 году на предприятии заработала новая линия по выпуску литых изделии весом до 100 кг. Общая мощность производства выросла в 1,7 раза — до 19 тыс. тонн в год. Инвестиции составили 887 млн рублей, из которых 630 млн рублей предоставил ФРП в виде двух льготных займов. Оба займа компания уже вернула.