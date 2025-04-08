В Рязани запустили акцию «Бессмертный полк 62»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне администрация города Рязани совместно с Молодежным советом запускает акцию «Бессмертный полк 62». В ее рамках будут публиковаться истории о родственниках рязанцев, участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Первый рассказ о герое рязанской семьи – Петре Жилинкове. Он родился 12 июля 1925 года в Курской области. Ему было 16 лет, когда началась война. И уже в 1942 году его призвали в ряды Советской армии.

Петр Жилинков не успел полностью переобмундироваться, как весь отряд был захвачен фашистами. Вместе с сослуживцами он попал в концлагерь на территории Курской области. Дважды бежал, но неудачно – каждый раз его находили. В 1944 году Советская армия освободила Петра Жилинкова и он присоединился к партизанам, воевал вместе с ними до 1945 года. Окончание войны он застал в Австрии, освобождая страну от оккупации. За освобождение Вены был награжден медалью.

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Сын Петра Федоровича, Сергей, проживающий в Рязанской области, отметил, что после войны отца вновь призвали в армию, так как плен не засчитали, и отправили в Закарпатье. Там он был контужен. Петр Жилинков ушел из жизни 10 апреля 1980 года.

Именно они, наши герои, приближали Великую Победу. Трудились в полях и на заводах, сражались на фронте – делали всё, чтобы вернуть мир в нашу страну.