Пятница, 10 октября, 2025
10.6 C
Рязань
Общество

В Рязани запущен проект против кибербуллинга

Алексей Самохин

«Ростелеком» и АНО «Цифровой регион» при поддержке министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области запустили проект «Скажи кибербуллингу нет». Он направлен на формирование культуры безопасного поведения школьников в цифровой среде.

В течение 2025—2026 учебного года специалисты провайдера будут знакомить учащихся 7— 8 классов городских школ с признаками агрессии в интернете, тактикой и правилами поведения в случае кибербуллинга, а также расскажут, к кому обращаться, если ситуация выходит из-под контроля.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Кибербуллинг — серьезная проблема сегодняшних школьников. По статистике “Альянса по защите детей в цифровой среде”, 64% подростков сталкиваются с травлей в Сети. Мы с рязанскими партнерами из АНО “Цифровой регион” разработали целый комплекс мероприятий, участие в которых позволит значительно усилить цифровую безопасность школьников и их осведомленность по теме интернет-травли. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения персональных данных и тому контенту, который может быть потенциально привлекателен для буллеров».

Проект «Скажи кибербуллингу нет» основан на современных принципах геймификации образовательного и просветительского контента и включает в себя не только лекционную часть, но и квизы, а также открытую финальную игру в командах, которая состоится в мае 2026 года.

Первые лекции курса уже прошли на базе креативного пространства «Точка кипения» 7 и 8 октября.

Артем Климушкин, заместитель директора АНО «Цифровой регион», Рязань:

«Уверенность школьников в безопасности цифровой среды — результат, которого мы хотим добиться, организуя такие проекты. Обучение уже прошло для 160 учащихся школ Железнодорожного района Рязани. За учебный год мы охватим все школы города, а это означает, что несколько тысяч подростков получат необходимые знания, чтобы не стать жертвами кибербуллинга».

«Ростелеком» активно поддерживает инициативы в области кибербезопасности для школьников и студентов. Провайдер является одним из основателей «Альянса по защите детей в цифровой среде».

Узнать больше о базовых принципах поведения в Сети можно в специальном разделе официального сайта «Ростелекома».

