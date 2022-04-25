В Рязани заметили густой тёмный дым

Густой тёмный дым заметили рязанцы утром 25 апреля. Информацией с 7info поделились очевидцы.
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Судя по снимку, произошёл сильный пожар. Предположительно, что-то горит на улице Птицеводов.
Подробности произошедшего уточняются.
Густой тёмный дым заметили рязанцы утром 25 апреля. Информацией с 7info поделились очевидцы.
Судя по снимку, произошёл сильный пожар. Предположительно, что-то горит на улице Птицеводов.
Подробности произошедшего уточняются.
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