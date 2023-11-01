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В Рязани заметили более 1600 старых светильников и 129 километров провода

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Рязани проходит второй этап модернизации уличного освещения. Энергетики уже заменили более 129 километров старого провода и 1638 светильников, сообщает мэрия.

Всего в городе заменят 3800 светильников и установят 100 новых, а также проведут установку 20 опор освещения и замену 320 километров старого провода.

Как сказал и.о. заместителя директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев, работы идут в соответствии с графиком и будут завершены в конце ноября.

В администрации Рязани отметили, что новые светильники позволят обеспечить хорошую видимость на дорогах в ночное время и снизить количество ДТП.

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