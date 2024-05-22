Среда, 22 мая, 2024

В Рязани заменят часть водопровода в Дягилеве и посёлке Мехзавода

Автор: 7info

Опубликовано

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета Рязани и отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда города Рязани за I квартал 2024 года, а также информацию о принятых мерах по снижению задолженности в бюджет города за этот период.

Члены комитета обсудили информацию администрации города о ходе исполнения плана развития территорий частного сектора Рязани на 2021–2026 годы с учетом его актуализации за I квартал 2024 года. Как пояснили представители структурных подразделений администрации города, в этом году запланировано проведение дорожных работ на улице Щорса, а также на улице Центральной и 1-м Почтовом проезде в Дягилево, ремонт освещения на улице Школьная в Семчино, замена части водопроводной сети в Дягилево и поселке Мехзавода.

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