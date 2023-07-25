В Рязани заменят 19,5 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

В Рязани по новой программе модернизации заменят 19,5 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, передает сайт правительства Рязанской области.

Отмечается, что на все объекты уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

«В Рязанской области программа позволит снизить аварийность почти на 12%. В регионе в программу вошли объекты, которые требуют модернизации в первую очередь», – прокомментировал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Ожидается, что в результате реализации программы до конца 2024 года повысится качество коммунальных услуг, предоставляемых жителям города.