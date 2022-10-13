Четверг, 13 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани закрыли табачную лавку по требованию Роспотребнадзора

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области добилось закрытия табачной лавки, где осуществлялась торговля табачными изделиями без маркировки акцизными марками.

Как сообщили в региональном управлении надзорного ведомства, суд признал деятельность ООО «Вектор» по реализации табачной продукции без маркировки специальными марками незаконной.

Каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат обязательной маркировке средствами идентификации и маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Табачная продукция подлежит маркировке акцизными марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Без такой маркировки на территории страны реализовывать табачную продукцию запрещено.

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