Вторник, 24 сентября, 2024

В Рязани закончился сезон речного пароходства

Автор: Кристина Аманн

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Скрин из видео vk.com/rzn_city

В Рязани от пристани в Лесопарке на зимнюю стоянку отбуксировали дебаркадер. Об этом появилась информация в группе «Рязань».

Это означает, что в Рязани завершается сезон речного пароходства. Видео буксировки появилось в сети вечером 23 сентября.

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