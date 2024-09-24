В Рязани закончился сезон речного пароходства

В Рязани от пристани в Лесопарке на зимнюю стоянку отбуксировали дебаркадер. Об этом появилась информация в группе «Рязань».

Это означает, что в Рязани завершается сезон речного пароходства. Видео буксировки появилось в сети вечером 23 сентября.