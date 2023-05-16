В Рязани заключено 59 контрактов на приобретение жилья для детей сирот, сообщила 16 мая глава администрации города Елена Сорокина.

Сегодня мэр посетила квартиры в посёлке Мехзавода, Октябрьском городке и на улице Островского. По контракту, квартиры отремонтированы, находятся в микрорайонах с развитой инфраструктурой, рядом детсады и школы.

По словам Сорокиной, требования по приёму квартиру у продавцов в 2023 году ужесточили. Если в квартире на улице Островского не уберут пузырящиеся на кухне обои, её не примут.