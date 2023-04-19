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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани задержан приезжий «наркогастролёр»

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Московскому району Рязани прервали «гастроли» наркозакладчика, который сбывал запрещённые вещества в разных регионах России.

28-летнего жителя южных регионов страны полицейские задержали на Московском шоссе. При личном досмотре у него нашли 38 свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это героин общей массой 18 граммов. Мужчина подтвердил, что распространял наркотики, и указал на тайник, где хранил остаток криминального товара. В подъезде дома на улице Карла Маркса оперативники изъяли свыше 10 граммов метадона.

Предварительно установлено, что задержанный ранее был судим за грабёж и отбывал наказание в местах лишения свободы. После освобождения он стал работать на нелегальный интернет-магазин. Выполняя задания анонимного куратора, мужчина на месяц приезжал в тот или иной город, снимал квартиру и бесконтактно сбывал наркотики. Установить закладчика и прекратить его деятельность удалось рязанским оперативникам.

Следователь отдела МВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд заключил подозреваемого под стражу.

В Рязани задержан приезжий "наркогастролёр"
В Рязани задержан приезжий "наркогастролёр"

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