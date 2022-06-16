В Рязани задержан похититель велосипедов

Рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда в Дашково-Песочне, задержали сотрудники отдела МВД по Октябрьскому району города. Об этом сообщает МВД.

Дома у злоумышленника полицейские нашли и изъяли краденый велосипед. Уголовное дело возбудили по статье о краже, наказание по которой – лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее 48-летний житель города обратился в полицию и заявил о пропаже велосипеда, оставленного возле магазина. Никаких противоугонных приспособлений он не использовал. Мужчина ненадолго зашёл в магазин, а при выходе обнаружил, что велосипеда на месте нет.

По описаниям жителей ближайших домов оперативники установили приметы мужчины, ехавшего по улице Новосёлов после предполагаемого времени кражи. По описанию сотрудники полиции узнали 32-летнего жителя Рязани, ранее судимого за грабёж, кражу и сексуальные действия с несовершеннолетним лицом, а также торговлю краденым.

В УМВД по Рязанской области советуют не оставлять велосипед в подъезде дома на ночь даже при наличии замка. Оставляя велосипед на улице на короткое время, нужно использовать противоугонный тросик. На велосипеде лучше сделать засечку с указанием фамилии, имени и отчества владельца. Документы на велосипед лучше сохранить. Если их нет, нужно сфотографировать серийный номер рамы и сам велосипед. Это поможет в поисках в случае кражи.

В полиции призывают не покупать подержанный велосипед без документов: есть риск приобрести краденое имущество.

В случае совершения преступления следует немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 02, с мобильного – 102/112.