Цыган жестоко избил рязанца на Борковском карьере

Оперативники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя города Рыбное, подозреваемого в избиении рязанца на пляже Борковского карьера. Пострадавший, 33-летний местный житель, был доставлен в больницу в бессознательном состоянии с множественными тяжёлыми травмами.

По данным полиции, мужчине были причинены открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, переломы костей основания и свода черепа, лицевого скелета, а также ушибы мягких тканей головы и лица.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД по Советскому району установили, что инцидент произошёл в вечернее время на пляже. Между потерпевшим и одним из отдыхающих возник словесный конфликт, который перерос в избиение.

Личность подозреваемого была установлена благодаря показаниям очевидцев. Им оказался 36-летний мужчина цыганской национальности, неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов за угоны и административные правонарушения.

Подозреваемый был задержан и доставлен в Рязань. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.