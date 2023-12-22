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В Рязани задержан подозреваемый в убийстве жителя Скопина

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В Рязани задержан подозреваемый в убийстве жителя Скопина, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

20 декабря в Скопине по месту проживания было обнаружено тело мужчины, 1988 года рождения с резаной раной шеи. По данному факту Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственно-оперативным путём установлено, что смертельное ранение потерпевшему нанес ранее неоднократно судимый житель Рязани, 1980 года рождения.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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