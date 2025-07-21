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Происшествия

В Рязани задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Украины

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Сотрудники ФСБ задержали в Рязани гражданина России, уроженца Молдавии, по подозрению в передаче сведений украинской военной разведке. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС

«На территории Рязани задержан гражданин РФ 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемый действовал по указанию куратора и передал украинской стороне сведения, касающиеся одного из подразделений Вооружённых сил РФ, а также информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса, расположенного в Рязанской области.

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