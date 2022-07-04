В Рязани задержан подозреваемый в серии краж велосипедов

Рецидивист, подозреваемый в кражах велосипедов из подъездов домов, задержан в Рязани.

Злоумышленник арестован, в отношении него возбуждены уголовные дела по статье о краже. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

В полицию поступило два схожих заявления о кражах велосипедах из подъездов многоквартирных домов. Оперативники угрозыска, опросив местных жителей, установили личность «продавца» велосипеда. Подозреваемого задержали.

К кражам оказался причастен ранее судимый за кражу и грабёж 29-летний житель города Челябинска. Выяснилось, что он причастен и к краже велосипеда из дома на ул. Мервинской. Похищенное изъяли.

Ранее задержанный провёл в местах лишения свободы более 5 лет. В прошлом году в Челябинске его осудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Но мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Предварительно сообщается, что рецидивист переезжал из региона в регион и совершал хищения велосипедов. В Рязани рецидивист выбирал дорогие велосипеды и перекусывал противоугонные тросики слесарным инструментом. Мужчина уже собирался отправиться в соседний регион, но рязанские оперативники его задержали.