В Рязани задержан подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области задержали 24-летнего неработающего жителя Рязани, подозреваемого в участии в деятельности нелегального интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили адрес проживания мужчины и автомобиль, который он использовал для распространения запрещённых веществ. Совместно с коллегами из ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани и при силовой поддержке спецназа Росгвардии подозреваемый был задержан во дворе дома на улице Островского, когда садился в автомобиль ВАЗ-2115.

При осмотре машины оперативники обнаружили и изъяли свёрток с 50 граммами производного N-метилэфедрона.

В ходе допроса задержанный признался в причастности к распространению наркотиков и сообщил, что ранее сделал две закладки в Рязанском районе. В результате дальнейших поисковых мероприятий в садовом товариществе «Яблонька» сотрудники полиции обнаружили дополнительные свёртки с тем же веществом общей массой 9,7 грамма.

Следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). В настоящее время оперативники продолжают устанавливать все звенья преступной схемы.