Пятница, 1 августа, 2025
26.4 C
Рязань
Происшествия

В Рязани задержан подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков

Алексей Самохин

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области задержали 24-летнего неработающего жителя Рязани, подозреваемого в участии в деятельности нелегального интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили адрес проживания мужчины и автомобиль, который он использовал для распространения запрещённых веществ. Совместно с коллегами из ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани и при силовой поддержке спецназа Росгвардии подозреваемый был задержан во дворе дома на улице Островского, когда садился в автомобиль ВАЗ-2115.

При осмотре машины оперативники обнаружили и изъяли свёрток с 50 граммами производного N-метилэфедрона.

В ходе допроса задержанный признался в причастности к распространению наркотиков и сообщил, что ранее сделал две закладки в Рязанском районе. В результате дальнейших поисковых мероприятий в садовом товариществе «Яблонька» сотрудники полиции обнаружили дополнительные свёртки с тем же веществом общей массой 9,7 грамма.

Следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). В настоящее время оперативники продолжают устанавливать все звенья преступной схемы.

Самые читаемые материалы

Новости России

Скандал в Абхазии: конфликт с туристами поставил под угрозу весь курортный сезон

Скандал разгорелся после публичного заявления сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая. Она заявила, что республике «не нужны туристы за 300 рублей», которые «питаются лапшой и не тратятся на сувениры».
Новости России

«Стрелы смерти»: что известно о боеприпасе «Мотив-3М», который используют ВС РФ в зоне СВО

Несмотря на шум в СМИ о «новом супероружии», эксперт уточняет: речь идёт не о новинке, а о модернизированной версии давно существующего боевого элемента.
Погода

МЧС предупредило о грозах, ливнях и шквалистом ветре в Рязанской области

По данным синоптиков, местами сохранятся грозы, в отдельных районах возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 12–17 м/с.
Транспорт и дороги

На участке от Шумаши до Рязани ограничили скорость транспорта до 20 км/ч

Мост, расположенный на Солотчинском шоссе, требует восстановления. На мостовом сооружении вышел из строя деформационный шов — одна из ключевых деталей, которая компенсирует тепловые расширения пролетных строений.
Общество

Экс-ректор РГУ им. Есенина возвращается из Донецка в Рязань

Супруги Минаевы приехали работать в ДНР в 2022 году. Андрей Минаев стал деканом исторического факультета вуза, его жена Светлана Юрьевна работала заместителем директора Многопрофильного лицея-интерната ДонГУ. 

Последние новости

Общество

Мэрия рассказала о ходе ремонта подземного перехода у «Барса на Московском»

Сейчас идет монтаж новых навесов, отделка пола, устанавливаются гранитные плитки на лестницах. В переходе уже заменили освещение.
Акценты

«Это больше, чем соблюдение инструкций»: Дмитрий Колошеин — о тонкостях хранения сельскохозяйственной продукции 

Задумывались ли вы когда-нибудь, какой путь проходят продукты вроде картофеля и свеклы, прежде чем попасть к вам на стол?
Новости России

Депутат Нилов предложил ввести плату за обучение мигрантов в школах

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил о необходимости обязательного введения платы за обучение детей мигрантов в российских школах. По его словам, соответствующий законопроект сейчас дорабатывается представителями разных фракций.
Общество

В Рязани на Театральной площади провели работы по благоустройству

1 августа сотрудники коммунальных служб, муниципальных предприятий и администрации города приняли участие в общегородских мероприятиях по благоустройству.
Новости России

Генерал Попов раскрыл ударную тактику российских войск и цель удара по Жулянам

По словам эксперта, суть подхода заключается в намеренном разъединении сил противника, чтобы не дать им возможности собраться в организованные боевые группы и получить своевременную поддержку от западных партнёров.
Интересное

Август 2025 года: время тектонических сдвигов, правды и перемен. Что говорят астрологи

Август 2025 года обещает стать месяцем внутренних сдвигов, неожиданных открытий и завершения старых циклов. Планеты словно бросают вызов привычному ходу жизни: они требуют остановиться, оглянуться назад и честно ответить себе — туда ли я иду?
Происшествия

Двое рабочих упали с высоты в Скопине, один из них умер 

По предварительным данным, во время выполнения строительных работ произошла поломка техники, в результате чего двое сотрудников упали с высоты.
Новости России

Подражательницу битцевского маньяка будут судить за убийство 7-летней девочки

По данным следствия, вечером 16 мая 2025 года обвиняемая встретила на улице свою семилетнюю знакомую и под предлогом прогулки отвела её в лесополосу рядом с заводом «Азовкабель». Там она нанесла девочке несколько ударов молотком по голове