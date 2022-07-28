В Рязани задержан подозреваемый в ограблении супермаркета.

Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области

Наряд ППСП накануне вечером остановил на улице 9-ая Линия бегущего мужчину, за которым гнался другой мужчина в форме охранника.

Оказалось, что злоумышленник похитил из супермаркета шоколадную продукцию прямо на глазах охранника, который стал преследовать беглеца.

Грабителя задержали и изъяли похищенное, стоимостью которого – более 2600 рублей.

20-летний житель областного центра, причастный к ограблению, как установили сотрудники полиции, ранее был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет.