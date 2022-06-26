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Воскресенье, 26 июня, 2022

В Рязани задержан подозреваемый в краже смартфона

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Татьяна Проводина

В Рязани задержан подозреваемый в краже смартфона

Сотрудники отдела МВД по Железнодорожному району Рязани задержали рязанца по подозрению в краже смартфона у охранника рынка. Об этом сообщает МВД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

55-летний охранник сообщил в полицию о пропаже дорогого смартфона из помещения охраны. Мужчина немного задремал, а позже заметил пропажу телефона. Уточняется, что дверь помещения не была заперта.

Оперативники выяснили у работников рынка, что мимо помещения охраны часто ходит подозрительный гражданин. По описанию полицейские остановили мужчину и выяснили, что этот 45-летний житель Рязанского района, ранее судимый за грабёж, причастен к краже телефона. Злоумышленник задержан.

По предварительным данным, подозреваемый тихо проник в помещение охраны, взял смартфон и скрылся. Украденное он продал случайному знакомому.

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