В Рязани задержан организатор интернет-магазина по продаже наркотиков

В Рязани полицейские задержали 24-летнего жителя областного центра, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина является организатором интернет-магазина по сбыту синтетических веществ.

Сотрудники УНК УМВД и ОМВД России по Октябрьскому району установили, что рязанец создал свой наркомагазин на специализированной площадке в теневом сегменте интернета. Злоумышленник занимался администрированием аккаунта и продвижением с помощью рекламы.

В своём наркобизнесе организатор пользовался помощью сообщников. Сообщается, что ранее был задержан и арестован 29-летний житель Рязанского района, который работал на магазин розничным закладчиком.

В ходе работы с задержанным организатором полицейские установили места сделанных им закладок. На территории ЦПКиО, на улице Братиславской и 4-й Линии оперативники обнаружили 9 закладок с мефедроном общей массой 40 граммов.

В отношении 24-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На время расследования он заключён под стражу.