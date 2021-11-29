В Рязани задержан мужчина, ограбивший супермаркет на Гоголя

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в грабеже супермаркета на улице Гоголя. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Заявление правоохранителям написал сотрудник магазина. Он рассказал, что неизвестный мужчина вынес товар, минуя кассу. Продавцы пытались остановить грабителя, он, пригрозив расправой, покинул помещение.

Описание подозреваемого передали патрулям. Один из них задержал похожего человека на остановке Памятник Полетаеву и доставил его в отдел.

Полицейские установили, что доставленный 30-летний рязанец причастен к грабежу в магазине. Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.