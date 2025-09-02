В Рязани задержан иностранец с поддельным видом на жительство

В Рязани сотрудники полиции задержали 30-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который использовал поддельный вид на жительство. Документ, дающий право на долгосрочное проживание в России, вызвал подозрения у сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД.

Правоохранители изъяли документ и отправили его на экспертизу. Криминалисты подтвердили, что бланк не соответствует установленному образцу и является фальшивым.

По предварительным данным, иностранец приобрёл поддельный вид на жительство у неустановленного лица.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». За такое деяние грозит наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.