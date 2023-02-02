В Рязани задержали злостного неплательщика алиментов и фигуранта дела о грабеже

Патруль полиции задержал в Рязани мужчин, которые скрывались от судебных приставов и правоохранительных органов.

1 февраля около 20 часов сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области обратили внимание на двух мужчин, распивавших спиртное в центре Рязани. Граждане шумели и пугали прохожих. Документов при себе у них не оказалось.

Полицейские препроводили мужчину в отдел МВД по Советскому району Рязани и составили протокол по статье о распитии алкоголя в запрещённых местах.

Проверка по информационным базам показала, что 31-летний рязанец — злостный неплательщик алиментов, объявленный судебными приставами в розыск.

Его 27-летний приятель проходил по уголовному делу о грабеже, расследование которого ведут следователи ОМВД по Железнодорожному району Рязани. Мужчина скрывается от полицейских, препятствуя расследованию дела, поэтому находится в федеральном розыске.

Правонарушителей передадут инициаторам розыска.