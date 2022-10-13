В Рязани задержали женщину с «синтетикой»

Полицейский патруль на улице Рабочих в Рязани задержал 38-летнюю местную жительницу с синтетическим наркотиком. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области на маршруте патрулирования обратили внимание на женщину, которая выбиралась из кустов. При виде мужчин в форме гражданка попыталась скрыться, но её быстро задержали.

Невнятная речь и заметное волнение задержанной вызвало у патрульных подозрение, что при себе у неё могут быть запрещённые вещества. На место вызвали сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Советскому району Рязани для личного досмотра.

У жительницы Рязани нашли свёрток с кристаллическим веществом. Исследование установило, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона массой 0,29 грамма.

Дознаватель ОМВД по Советскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.

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