В Рязани задержали закладчика с 82 граммами наркотиков

В Рязани сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и полиции Октябрьского района задержали 37-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотиков.

Оперативники поймали рязанца с поличным на улице Новоселов, когда он пытался устроить тайник-закладку. При себе у него было 24 грамма производного N-метилэфедрона. Позже в ходе обыска в его квартире в селе Дядьково полицейские нашли ещё 46 граммов синтетических наркотиков, 9 граммов гашиша и 1 грамм марихуаны.

Также была изъята ещё одна закладка, сделанная ранее, — её нашли на улице Большой. Общий вес изъятых веществ составил 82 грамма, из них 72 грамма — синтетика.

По предварительным данным, мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков. Новую «работу» он нашёл в мессенджере — там ему предложили заняться сбытом наркотиков в роли курьера-закладчика. Пройдя инструктаж по мерам конспирации, он начал преступную деятельность, которую пресекли оперативники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.