Четверг, 24 июля, 2025
23.1 C
Рязань
Происшествия

В Рязани задержали закладчика с 82 граммами наркотиков

Алексей Самохин

В Рязани сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и полиции Октябрьского района задержали 37-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотиков.

Оперативники поймали рязанца с поличным на улице Новоселов, когда он пытался устроить тайник-закладку. При себе у него было 24 грамма производного N-метилэфедрона. Позже в ходе обыска в его квартире в селе Дядьково полицейские нашли ещё 46 граммов синтетических наркотиков, 9 граммов гашиша и 1 грамм марихуаны.

Также была изъята ещё одна закладка, сделанная ранее, — её нашли на улице Большой. Общий вес изъятых веществ составил 82 грамма, из них 72 грамма — синтетика.

По предварительным данным, мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков. Новую «работу» он нашёл в мессенджере — там ему предложили заняться сбытом наркотиков в роли курьера-закладчика. Пройдя инструктаж по мерам конспирации, он начал преступную деятельность, которую пресекли оперативники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.
Происшествия

Мать 4 детей из Рязани оставляет малышей одних дома, чтобы заработать деньги на их содержание

Деньги на продукты, нужды детей и свои она зарабатывает случайными подработками, при этом ребята остаются дома одни. Сама многодетная мать уверяет, что справится со всеми проблемами. годовалого сына к себе, чтобы женщине было полегче.
Новости России

SHOT: Известный хирург и семья врачей летели на разбившемся Ан-24

На борту разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 находился известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель.
Новости России

Колесник: Украина напрашивается на удар «Орешником» после атаки на Сочи

Атака украинских беспилотников на Сочи может повлечь ответ России с применением ракеты «Орешник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, назвав удар по курорту террористической акцией.
Экология, природа, животные

Бабочку-вампира обнаружили в Рязани ученые-экологи

Калиптра, ночная бабочка из семейства Erebidae с причудливым вырезом светло-серых крыльев, давно известна нападениями на человека и животных. Своим твердым, зазубренным на конце хоботком она приспособилась прокалывать плотную кожуру фруктов и кожу млекопитающих, по-вампирски высасывая кровь.

Последние новости

Общество

«Мармакс» реализует тренды современного жилищного строительства в новых проектах в Рязани

Государственная инициатива о переходе от высотного строительства к малоэтажным форматам находит прямое отражение в проектах «Мармакс».
Происшествия

Михаила Комарова отправили в СИЗО до 21 сентября

Журналиста Михаила Комарова отправили в СИЗО до 21 сентября 2025 года. Соответствующую меру пресечения избрал сегодня Советский районный суд Рязани.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают лисички вёдрами

Также попадаются маслята, белые, но это скорее сейчас редкость. Главная добыча — лисички. 
Новости России

Женщина не села на разбившийся Ан-24 из-за внезапной болезни внука

Дочь пассажирки, чудом не оказавшейся на борту самолёта Ан-24, потерпевшего крушение 24 июля, рассказала, что её мать осталась дома из-за внезапной болезни ребёнка. Это решение спасло женщине жизнь.
Происшествия

«Рязинформбюро»: Журналисту Михаилу Комарову предъявили новое обвинение

К делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского добавился новый эпизод — теперь Михаила Комарова подозревают в вымогательстве ₽420 тысяч у учредителя «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина. 
Происшествия

В центре Рязани произошло ДТП, движение затруднено 

По словам рязанца, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. 
Экология, природа, животные

В Рязанской области изымают из аптек партию ветеринарной ихтиоловой мази

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило об изъятии из оборота серии ветеринарного препарата «Мазь ихтиоловая» производства ООО «БиоХимФарм» (Владимирская область) из-за несоответствия требованиям качества.
Новости России

Колесник: Украина напрашивается на удар «Орешником» после атаки на Сочи

Атака украинских беспилотников на Сочи может повлечь ответ России с применением ракеты «Орешник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, назвав удар по курорту террористической акцией.