В Рязани задержали ранее судимого гражданина с «синтетикой»

В Рязани задержали мужчину, у которого при себе обнаружили синтетический наркотик.

Факт незаконного хранения запрещённых веществ пресекли сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области совместно с оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Советскому району Рязани.

Автопатруль на Окском проезде заметил подозрительного мужчину, который что-то искал в зарослях кустарника. Предположив, что это может быть наркопотребитель или закладчик, полицейские решили проверить гражданина. При виде правоохранителей неизвестный попытался скрыться, однако был задержан.

При досмотре злоумышленника полицейские нашли полимерный пакетик с веществом коричневого цвета. На место вызвали сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советскому району Рязани.

Как выяснилось, 24-летний житель Рязанского района ранее был судим за незаконное хранение наркотических средств. Изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком массой 0,78 грамма.

Уголовное дело против рецидивиста возбуждено следователем ОМВД России по Советскому району Рязани по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.