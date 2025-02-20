В Рязани задержали «оконного мастера», обманувшего клиентов на 605 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска пресекли мошенническую деятельность 38-летнего жителя Рязани, выдававшего себя за мастера по установке окон.

По данным полиции, мужчина размещал объявления об услугах остекления, приезжал к клиентам, делал замеры и заключал договоры от имени несуществующего индивидуального предпринимателя. Получив предоплату — от 10 до 210 тысяч рублей — он переставал выходить на связь.

Опасаясь ответственности, рязанец скрывался: менял адреса, уезжал в Москву и использовал арендованные автомобили. Несмотря на это, оперативники установили его местонахождение и задержали.

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На данный момент известно об 11 пострадавших из Рязани, Рязанского и Михайловского районов. Общий ущерб составил более 605 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция продолжает выяснять, есть ли у злоумышленника другие эпизоды преступной деятельности.